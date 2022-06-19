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Giriş Tarihi: 19.6.2022 17:08 Son Güncelleme: 19.6.2022 17:09

Adana'da vahşet: Eski gelinini öldürdü!

DHA
Adana’da vahşet: Eski gelinini öldürdü!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K., miras nedeniyle tartıştığı eski gelini Hatice Bayram'ı av tüfeğiyle katletti...

Kanlı Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Bayram, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K.'nin evine gitti. Burada eski kayınpederi Mustafa K. ile karşılaşan Hatice Bayram, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Mustafa K., evdeki av tüfeği ile Hatice Bayram'ı vurdu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...

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Adana'da vahşet: Eski gelinini öldürdü!
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