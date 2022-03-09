Adana’da vahşet: Sokak ortasında katletti!

Kanlı olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.