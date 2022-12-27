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Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:08

Adana'da yangın faciası: Spor eğitmeni Emrah Uçar hayatını kaybetti

Adana Kozan'da çok acı bir olay meydana geldi. Evinde çıkan yangında spor eğitmeni Emrah Uçar (35), hayatını kaybetti...

DHA
Adana’da yangın faciası: Spor eğitmeni Emrah Uçar hayatını kaybetti

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti. Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının devre devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Adana'da yangın faciası: Spor eğitmeni Emrah Uçar hayatını kaybetti
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