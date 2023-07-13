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Giriş Tarihi: 13.7.2023 10:33 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:51

Adana’da yaşayan Boşnaklar, Srebrenitza şehitlerini başkentte andı

Adana yaşayan Boşnaklar, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde başkent Ankara’daki anma programına katıldı. Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995 yılında Sırplar tarafından katledilen Bosnalı Müslüman siviller, dualarla anıldı, soykırım lanetlendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da yaşayan Boşnaklar, Srebrenitza şehitlerini başkentte andı

Adana Bosna Sancak Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül'ün başkanlığındaki kafile de, soykırımın 28'inci yılında katledilen 8 bin 372 Boşnak sivil için dualar etti. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünün sahneye yansıtıldığı anma programda Srebrenitsa Katliamı'nı anlatan videoyu izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Türkiye ve Bosna Hersek milli marşlarının okunduğu ve Srebnenitza şehitleri için saygı duruşunun yapıldığı programda Kur'an-ı Kerim de okundu.

Müslümanlara yapılan katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Adana Bosna Sancak Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül Kasım Gül, "Boşnak kardeşlerimizin bundan tam 28 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalbimizin en derinlerinde hissediyor, Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zulümle katliama uğrayan şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Yıldönümü vesilesiyle Srebrenitsa soykırımını bir kez daha kınıyor, soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

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Adana’da yaşayan Boşnaklar, Srebrenitza şehitlerini başkentte andı
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