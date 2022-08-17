Haberler Yaşam Haberleri Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:28

Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana'da, 80 yaşındaki yatalak kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

AA
Adana’da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan N.G'nin 13 Ağustos'ta ölü bulunduğu evde intihara kalkışan oğlu Ş.G'nin (58), Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yatalak annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ş.G, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.G'yi evine gelen komşusunun kapının açılmaması üzerine yardım istediği polis ve sağlık ekipleri, ikamete girdiklerinde kadını ölü halde bulmuş, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu da hastaneye kaldırılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA