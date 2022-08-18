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Giriş Tarihi: 18.8.2022 05:29

Adana'da yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı

Adana’da bisiklet ve motosiklet yedek parçalarının bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı. Depoda çalışan 2 kişi yangına müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi

İHA
Adana’da yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı

Yangın, Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, depoda çalışan 2 kişi alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada depo çalışanları yangına müdahale etmek istedi. Ancak iki çalışan da hafif şekilde yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Aykut M. ile Serkan G.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ise iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Adana'da yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı
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