Adana'da “Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme” toplantısı

Toplantıda, mevcut Yerli Malı Tebliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni Yerli Malı Tebliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

ADASO'da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, Yerli Malı Belgesi sahibi firmalara kamu alımlarında yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlandığını vurguladı. Oğuz, yerli üretimin teşvik edilmesiyle yatırım ve üretimin artacağını, istihdam alanlarının oluşacağını ve dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Abdullah Yiğit, yeni Yerli Malı Tebliği'nin günümüz koşullarına uygun hale getirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemenin, yerli üretimi daha güçlü desteklemeyi hedeflediği ve sanayicilerin teşviklerden daha verimli şekilde faydalanmasını sağlayacağını belirten Yiğit, "Yeni tebliğ 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Temel olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile yerli üretimi artırmayı ve destekleme yönelik olarak hazırlandı. Yeni Yerli Malı Tebliğinin arkasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB birlikte sıkı bir çalışmanın gerçekleştirdi." dedi.