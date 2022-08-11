Adana’da yürek sızlatan olay! Anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı, baba ise...

Polis, çocukları koruma altına alırken diğer taraftan da aileye ulaşmaya çalıştı.

"BABA DA TELEFONLARINI AÇMIYOR"

Kebapçı dükkanı sahibi Şaban Erkek, "Bu çocukların anne ve babası ayrılmış. Çocuklar annesinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bırakıp, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonu açmıyor. Bende en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Annelerini de aradım onun da telefonu kapalı" diye konuştu.