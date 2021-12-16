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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:20 Son Güncelleme: 16.12.2021 10:23

Adana’da zehir operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da zehir operasyonu

Türkiye genelinde yapılan ‘Zehir’ operasyonu kapsamında Adana’da belirlenen 10 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskında 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre de etil alkol ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, 8 kentte 24 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine yeni yıl öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen gruplarına yönelik harekete geçti.

Ekipler, yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, piyasaya sürülen sahte ve kaçak içkilerin tüketiciye ulaşmasını engellemek için 81 ilde 'Zehir' operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Adana polisi, belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre de etil alkol ele geçirildi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'sahte içki' nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için Türkiye genelinde yapılan 'Zehir' operasyonu kapsamında seferberlik ilan etti. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, önce zehir tacirlerinin izini sürüp, tek tek adreslerini tespit etti; ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti harekete geçen polis, 10 farklı noktaya eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi.

YILBAŞINDA SATACAKLARDI

Yapılan aramalarda; 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre de etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların, kötü ve sağlıksız koşullarda ürettikleri ürünleri, yılbaşı gecesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları da öğrenildi. Fermante edilmek üzere plastik varillerde bekletilen ürünler, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde dökülerek imha edildi. Şahısların sorgusu da sürüyor.

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Adana’da zehir operasyonu
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