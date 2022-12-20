Adana’da zehir operasyonu: ’Tinga’ TIR’ın yedek lastiğinde buldu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı mısır yüklü TIR, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.B.'nin (35) indirildiği TIR'da, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı.
Ekiplerin, köpeğin tepki vermesi üzerine janttan ayırdığı lastiğe gizlenen 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunda, suçlamayı kabul etmedi.