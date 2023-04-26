Adana’daki çatışmada ölmüştü: Yusuf Arda’nın annesinin sözleri herkesi ağlattı!

'OĞLUM BAYGINDI, AĞZINDAN KAN GELİYORDU'

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesini yakınlarının aldığı Yusuf Arda Fıratokulu, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun mezarını ziyaret ettikten sonra evine dönen Fatma Fıratokulu, "Yeğenimin doğum günüydü, ablamı ziyarete gittik. Eşim, misafir geleceğini söyleyince eve dönmek için çıktım. Bir motosikletli caddeden geçerken, kaldırımdaki başka bir motosikletliye ateş etti. Çocuklara baktığımda oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu" dedi.



'BEYAZ KAZAĞIM OĞLUMUN KANINA BÜRÜNMÜŞ'

Oğlunun mezarına giderken, vurulduğu yerde kanını gördüğünü anlatan Fıratokulu, "Arkasında kuzeni vardı, oğlum onu kurtardı. Çok güzel bir çocuktu. Kucağımda can vermiş, haberim yok. Beyaz kazağım, oğlumun kanına büründü. Sıksak, bir kova kan çıkardı. Kazağımı da çöpe attım. Kızımı da giydirmiştim, o teyzesinde kaldı. Kızım da bizle gelse belki o da vurulacaktı. İki ciğer acısı yaşayacaktım. Artık ağlayamıyorum, gözlerim kurudu. Yasım bitsin, kaldırımdaki o çocuğu bulup, kendi ellerimle polise teslim edeceğim" diye konuştu.



'KONUŞMAYI BİLE BİLMİYORDU'

Baba Mehmet Fıratokulu (38) ise şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Acımız, ancak öyle dinecek. Her uyuduğumda çocuğumun o hali gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Daha masum bir çocuktu. Konuşmayı bile bilmiyordu. Ne suçu, ne günahı vardı? İnsanlar bu kadar mı acımasız? Onların da ciğeri yansın" dedi.