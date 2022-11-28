Adana’daki cinayette flaş gelişme: Azmettirici bakın kim çıktı!

BOŞ KOVANLARI TOPLAMIŞ

Davanın son duruşmasında ölen Ulaş Çelikten'in ağabeyi Doğan Çelikten, elde edilen güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre katil zanlısının ağabeyi Abdullah Cirit'in olay yerinde olduğu ve boş kovanların toplandığını ileri sürdü. Aynı zamanda Cirit'in katil zanlısı kardeşini olay yerinden kaçırdığı, cinayetten önce ve sonra telefonla konuştuklarını vurguladı. Mahkeme heyeti, elde edilen bilgiler ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda Abdullah Cirit hakkında cinayeti azmettirme suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Duruşma, Abdullah Cirit'in yakalanıp ifadesinin alınması ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.



AĞABEY, ÜÇÜNCÜ İTİRAZDA TUTUKLANDI

Ölen Ulaş'ın ağabeyi Doğan Çelikten, Abdullah Cirit hakkında daha önce de 2 kez azmettirici olduğuna dair şikayetlerinin olduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Çelikten, "Olayın üzerinden 144 gün geçtikten sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri haklılığımızın kanıtı oldu. 3'üncü itirazımız, tanık beyanları, güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre Abdullah Cirit'in azmettirici olarak tutuklanmasına karar verildi" dedi. Doğan Çelikten'in avukatı Emre Kargıoğlu ise, "Abdullah Cirit'in polis ve mahkemedeki ifadeleri birbiriyle çelişkiliydi. HTS kayıtları ifadelerindeki çelişkenin de kanıtı oldu. Katil zanlısı kardeşi ile cinayetten önce ve sonra konuşma yapmış. Cinayete azmettirme suçundan yargılanacak" diye konuştu.