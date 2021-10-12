Adana’daki intikam cinayeti: Kana kan isteriz!

CİNAYETİ FIRINDA PLANLAMIŞLAR



Bunun üzerine Volkan Ayvaz'ın tanıdığı olan Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik ile Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir fırında buluştuğu, Eren Teyyare'nin vurulmasını istediği öne sürüldü. Olay günü de bu iki şüphelinin yanlarına aldığı pompalı tüfeği bir poşete koyup, plakası sökülmüş bir motosikletle söz konusu kuru yemiş dükkanına gittiği ve cinayeti işledikleri belirlendi.