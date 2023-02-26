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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:42

Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo duygulandırıyor! Oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin etkilediği Adana'da birçok kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo ise görenleri duygulandırıyor. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.

DHA
Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo duygulandırıyor! Oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana'da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu.

YAKINLARINI KAYBEDENLER MEZAR BAŞLARINDA UZUN SÜRE GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.



"ÇOK BÜYÜK ACI TARİFİ YOK"

Kardeşi Erol Akgül'ün Kahramanmaraş'ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana'ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Depremin olduğu gece kardeşinin Adana'ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, "Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü.

Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin" dedi.

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Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo duygulandırıyor! Oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar
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