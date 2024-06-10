Haberler Yaşam Haberleri Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 10.6.2024 21:09

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 7 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

İHA
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Feke Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede varan ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi başladı. Yangına 7 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ederken, karadan ise 20 arazöz müdahale etti. Çok sayıda orman yangın ekibi ve köylünün de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan, yangında 10 hektar alan zarar gördü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA