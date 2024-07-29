Haberler Yaşam Haberleri Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
Giriş Tarihi: 29.7.2024 11:14 Son Güncelleme: 29.7.2024 11:25

Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgede jandarma ekipleri 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Kozan İlçe Jandarma ekipleri mahalledeki 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Ekipler yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 13 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 280 personelle müdahale etti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın koordinasyon merkezinde orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kriz masası kurduklarını yangın söndürme çalışmalarını takip ettiklerini söyledi.

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Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
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