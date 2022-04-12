Adana’daki uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken ’kahve’ detayı

"TEKSTİL TAŞIYORDUK"

Bu arada uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğin kokuyu alamaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi. Tır sürücüsü M.E. (32) ile yanındaki A.D. (36), S.A. (30) ile M.E.D. (17) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.E. ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.