Adana’daki vahşetin detayları ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce eşi Fatma Hoşça'ya ateş etti, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.



ANNESİ GÖZ DAMLASI İSTEDİ



Çiftin 7 çocuğundan biri olan 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem (33) ismindeki kızları, eşinin Suriye'de görev yapması nedeniyle bir süredir anne ve babasıyla birlikte kaldığı öne sürüldü. İddiaya göre anne Fatma Hoşça, gözündeki ağrılar nedeniyle kızından göz damlası istediği, kızı eczaneye gitmek için evden ayrılınca babası Osman Hoşça'nın annesini bu sırada öldürüp, intihar ettiği kaydedildi. Eczaneden eve dönen kızları, anne ve babasının cesediyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.



Çiftin sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Fatma Hoşça'nın çevresindekilere hayatını kaybettiğinde eşiyle yan yana konulmak istemediğini söylediği de öne sürüldü. Bu nedenle Hoşça'nın bu vasiyeti duyan çocuklarının isteğiyle baba ve anne ayrı yerlerde gözyaşları arasında Ağlıboğaz Mahallesi'nde mezarlıkta toprağa verildi.