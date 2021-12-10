Adana’dan kaçan dolandırıcılar Hatay’da yakalandı

Adana Sarıçam Jandarma Komutanlığı'nda hırsızlık suçunda kullanıldığı için aranan İstanbul plakalı araç Hatay'ın Dörtyol ilçesi girişinde polis tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü T.K. kendisine ait olmayan kimliği ibra edince yakayı ele verdi.

Polis yaptığı araştırma sonucunda T.K.'nın 5 ayrı dolandırıcı suçundan arandığını tespit etti. Araç içinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramalarında 30 bin Türk Lirası, 5 adet cep telefonu, 19 adet farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kart, başka bir isme düzenlenmiş farklı kurumlara ait 2 adet kimlik kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi tahkikat gereği Adana Sarıçam Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.