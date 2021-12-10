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Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:16 Son Güncelleme: 10.12.2021 14:22

Adana’dan kaçan dolandırıcılar Hatay’da yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Adana’dan kaçan dolandırıcılar Hatay’da yakalandı

Adana’da hırsızlık suçunda kullanıldığı için aranan İstanbul plakalı araç Hatay’da durduruldu. Durdurulan araçta 5 ayrı dolandırıcılık suçundan araması bulunan araç sürücüsü ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Sarıçam Jandarma Komutanlığı'nda hırsızlık suçunda kullanıldığı için aranan İstanbul plakalı araç Hatay'ın Dörtyol ilçesi girişinde polis tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü T.K. kendisine ait olmayan kimliği ibra edince yakayı ele verdi.

Polis yaptığı araştırma sonucunda T.K.'nın 5 ayrı dolandırıcı suçundan arandığını tespit etti. Araç içinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramalarında 30 bin Türk Lirası, 5 adet cep telefonu, 19 adet farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kart, başka bir isme düzenlenmiş farklı kurumlara ait 2 adet kimlik kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi tahkikat gereği Adana Sarıçam Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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Adana’dan kaçan dolandırıcılar Hatay’da yakalandı
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