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Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:03 Son Güncelleme: 20.9.2022 11:10

Adana’dan Pakistan’a 3 TIR dolusu un yardımı

Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşlara Türkiye destek olmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ile Adana İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen unları taşıyan tırlar, Pakistan’a gönderildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’dan Pakistan’a 3 TIR dolusu un yardımı

Adana İl Müftü Yardımcıları Dr. Mekki Solmaz, Yusuf Dikmen Şube Müdürü Mevlüt Baycu ve TDV Adana Şube Yöneticisi Mustafa Gündüz tarafından hayatını kaybedenler için edilen duaların ardından uğurlanan tırlar Ankara garından 'İyilik trenine' aktarma yapıldıktan sonra Pakistan'a gönderildi.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının yarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırsever cami cemaatinden 776 milyon 41 bin 97 TL nakdi yardım toplandı. Ayrıca 3 yardım tırımızı uğurladık. Bu hayra katkı sağlayan TDV Adana Şubesine yardımlarını esirgemeyen bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Adana’dan Pakistan’a 3 TIR dolusu un yardımı
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