Adana’dan sonra şimdi Şanlıurfa! Güneydoğu’yu petrol heyecanı sardı





"KUYUDAN ÇIKAN SU AKTIĞI GÜZERGAHTA SİYAH LEKE BIRAKIYORDU"

Öğrencilik yıllarında bölgede bir süre işçi olarak çalıştığını kaydeden Aslan,"1967 yılında lise birinci sınıfta öğrenci idim. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede petrol arama çalışması yaptı. Bu arada 50 gün çalıştım. Bir iki yıl çalışma yapıldıktan sonra su çıktığını ve petrol bulamadıklarını söyleyerek kuyuları kapattılar. Burada çıkan suda petrol katkısının olduğunu güzergahında siyah bir leke bıraktığını kendi gözlerimle gördüm'' şeklinde konuştu.



"AZDA OLSA DOĞAL GAZ BULUNDU"

Emekli eğitimci ve idareci bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgede yapılan çalışmalarda az da olsa doğal gaz bulunduğunu iddia ederek, "1970 yıllarında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede sondaj çalışmalarına başlandı. Bir süre yapılan araştırmalarda petrol bulunmadığı söz konusu edilerek çalışmalara son verildi. Yapılan sondaj çalışmalarında çok az da olsa bir doğalgaz rezervine rastlandığı ve büyük bir suyun çıktığı akan suyun siyah bir renk aldığını duyanlardanız" şeklinde konuştu.

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