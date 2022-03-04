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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:57 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:03

Adana’dan Ukrayna’ya ilk yardım tırı yola çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’dan Ukrayna’ya ilk yardım tırı yola çıktı

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilim savaşa dönüşürken, Türk Kızılayı tarafından Adana’dan ilk yardım tırı Ukrayna’ya ya yola çıktı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Ukrayna’daki savaşa kayıtsız, kalmanın mümkün olmadığını belirterek, “Milletimizin iyilik eli olan Kızılay dünyanın her köşesindeki krizlerde olduğu gibi Ukrayna’ya da yardım elini uzatmaya devam edecektir” dedi.

Ramazan Saygılı, tüm hayırseverleri yardım eli uzatmaya davet ederek, "İnsanlık bir kez daha savaşın doğurduğu yıkım, acı ve kayıplarla sarsılıyor. Sivil insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler korku ve panik içerisinde sığınaklarda yeraltı metro istasyonlarında soğuk ve sıkıntılı şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir dönemde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde yardım çağrısı varsa orada olan Kızılay, bu kez Ukrayna'da yaraların sarılmasına katkı sunuyor" diye konuştu.

Adana'dan Ukrayna'ya Kızılay'ın ilk yardım tırını hayırsever iş dünyasının katkılarıyla sevk ettiklerini belirten Ramazan Saygılı, "Yeni insani yardım konvoylarına hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen gibi birçok ihtiyacı bulunan insanlara yardım elini uzatmak insanlık görevidir" şeklinde konuştu.

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Adana’dan Ukrayna’ya ilk yardım tırı yola çıktı
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