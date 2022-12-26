Haberler Yaşam Haberleri Adanalı Abdullah yardım istiyor: Yarası 12 yıldır kapanmadı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:14 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:14

Adanalı Abdullah yardım istiyor: Yarası 12 yıldır kapanmadı

bacağında 12 yıl önce oluşan ve her geçen gün büyüyen yarasını çok sayıda hastaneye gitmesine rağmen tedavi ettiremeyen Abdullah Yahya Kandemir (21), doğru teşhisin konulabilmesi için yardım istedi.

DHA
Adanalı Abdullah yardım istiyor: Yarası 12 yıldır kapanmadı

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Yahya Kandemir'in 12 yıl önce şakalaştığı arkadaşı sağ bacağına tekme atınca, önce küçük çaplı morluk oluştu. Bu morluk daha sonra yerini yaraya bıraktı. Yaranın iyileşmemesi üzerine Kandemir'in ailesi, çocuklarını çok sayıda özel ve kamu hastanesine götürdü. Kandemir'in yarası bazı tedavilerin ardından küçüldü ancak son günlerde yeniden büyüyüp 20 santimetre çapını aştı. Hastalığına teşhis konulamayan Kandemir, tedavi için yardım istedi.

'SÜREKLİ YATMAK ZORUNDAYIM'
Pek çok serviste çok sayıda tahlil yaptırdığını ancak yine de hastalığın belirlenemediğini aktaran Kandemir, çok fazla acı çektiğini, her gün de pansuman yaptırdığını anlatarak, "Yaşım çok genç olmasına rağmen uzun süre yürüyemiyorum, çalışamıyorum, yuva kuramıyorum. Evde sürekli yatmak zorundayım. Yaranın üzerine yatmamam gerektiği için de zorluk yaşıyorum. Geceleri aniden kanamam oluyor. Sürekli hastaneye gidiyorum, serum ve ağrı kesici takviyesi alıyorum. Hastanelerde birçok servis gezdim. Defalarca parça aldılar. Kan, kemik taraması, verem testi, bütün tetkikleri yaptılar ama yaranın neden iyileşmediği çözülemiyor. Doktorlar, enfeksiyonun kana karışması halinde ölme riskim olduğunu söylüyor. Bir an önce tedavi olmak istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan önce yaş sınırı ve staj mesajı! EYT şartları ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
Arkadaşım Ramses
Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yine gündemi kaçırmışım
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanalı Abdullah yardım istiyor: Yarası 12 yıldır kapanmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA