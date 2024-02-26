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Giriş Tarihi: 26.2.2024 13:32 Son Güncelleme: 26.2.2024 13:44

Adanalı billboard belediyeciliğine son verecek

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana, 5 yıldır siyasi kariyer uğruna bu şehrin geleceğini karartan, algı ve billboard belediyeciliği yapan zihniyetle hesaplaşacak, sinekle bile mücadele edemeyen bu zihniyeti 31 Mart’ta tasfiye edecek” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adanalı billboard belediyeciliğine son verecek

29 Şubat Perşembe günü Adana projelerini açıklayacağını duyuran Başkan Kocaispir, "Adana için güzel projelerimiz var. Adana'mızın ihtiyaç duyduğu her konuyu biliyoruz. Adana'mızın bütün sorunlarını çözmeye hazırız. Hayallerimizi ve projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ulaşımda, depreme dirençli şehirler ve kentsel dönüşümde, ekonomi ve üretimde, kültür ve turizmde, tarımsal kalkınmada, gençlik ve sporda 'Adana Yüzyılı' başlayacak. Adana Türkiye Yüzyılı'nın gözbebeği ve incisi olacak" diye konuştu.

ADANALILIK RUHUNA YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ

1 Nisan sabahı Adanalıların "Yeniden Adana, yeniden AK Parti" sözleriyle güne merhaba diyeceklerini dile getiren Kocaispir, "Biz sadece Adana Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ve Cumhur İttifakı kazansın diye çalışmıyoruz. Asıl amacımız örselenmiş, incitilmiş, Adana kimliği yıpratılmış insanımızı tekrar bu kimlik etrafında birleştirmektir. Aynı duygudaşlık, aynı kaderdaşlık, aynı kardeşlik ikliminde 31 Mart akşamından itibaren inşallah uzun yıllar beraber olacağız. Bu şehirde kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. İhtirasları kaldıracağız, hırsları bitireceğiz. Sadece Adana Büyükşehir Belediyesi'ni almakla kalmayacağız, Adanalılık ruhuna yeni bir soluk getireceğiz.

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Adanalı billboard belediyeciliğine son verecek
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