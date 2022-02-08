Adanalı işitme engelliler Süper Lig’de

Tüm imkansızlıklara rağmen şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Kulüp başkanı Vedat Özçelik, bölgenin tek takımı olmalarına rağmen kendilerine hiçbir yardım eli uzanmadığına işaret etti. 2022 sezonunda yine yoksullukla boğuştuklarını, 11, 12, 13 Şubat 2022'de Gaziantep'te Özçelik, yüreklerini sahaya yansıtan futbolcuların sahipsiz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Alın terleriyle, onurlarıyla mücadele eden, hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan ve örnek bir yaşam süren işitme engelli futbolculara kara kışta eşofman dahi alamadıklarını anlatan Başkan Özçelik, "Biz, kentimizin adını her yerde ön plana çıkarma gayretinden asla vaz geçmeyeceğiz. Duyarlı insanların takımımıza sahip çıkacağına, gençleri sahipsiz bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.