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Giriş Tarihi: 1.5.2022 14:44 Son Güncelleme: 1.5.2022 14:49

Adanalı şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adanalı şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katıldı.

Operasyonda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi buradan Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Akdeniz'in babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Hediye Akdeniz ve yakınları tabuta sarılıp gözyaşına boğuldu. Şehidin annesi, "Oğlum sen yerini beğenmişsin" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin Akdeniz'in cenazesi tören için Hamzalı Camisi avlusuna götürüldü. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Adanalı şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
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