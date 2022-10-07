Adanalı yüzücüler göz kamaştırıyor

Seyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübünde yüzme dalında alt yapı ve performans olarak 55 sporcu bulunuyor. Yüzme antrenörleri Yılmaz Sayın, Fatih Esmer ve Bayram Güler gözetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular göz dolduruyor. Haftanın beş gününde 8 kız, 11 erkek olmak üzere 19 performans yüzme sporcusuyla, haftanın iki gününde ise alt yapıdaki 36 sporcu ile çalıştıklarını söyleyen antrenörler, çalışmalar sırasında sporcuların çok istekli olduklarını ifade ettiler.

Kulüp Başkanı Mustafa Lavkor ise, Atatürk Yüzme Havuzunda devam eden çalışmalara sporcuların velilerinin büyük ilgi gösterdiğini, bununda sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi; "Adana'da son yapılan 11-12 yaş UGP vize ve performans tespit müsabakalarında 5'i kız toplam 15 sporcumuz 30 yarışa girdi. Her sporcumuzun bir önceki resmi müsabakalara göre kendilerini 5-10 saniye geliştirdiklerini gördük. Bu çok umut verici bir netice. Yarışmalarda sporcularımızın ailelerinin de katılması bizleri mutlu etmektedir. Kulübümüz Adana'da başta yüzme olmak üzere birçok branşta alt yapıya önem vererek adını duyuracaktır. Burada önemli olan her türlü spora gönül veren ancak çalışma olanağı bulamayan gençlerimize imkan yaratmaktır.''