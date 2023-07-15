Adanalılar meydanı doldurdu

Anma etkinliğine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ile protokol ve binlerce Adanalı katıldı. Vatandaşlar ellerşnde Türk bayraklarını düşürmedi.

Anma töreninde konuşan Vali Elban, "Bugün bize düşen en önemli görev, 15 Temmuz'u asla unutmamak ve unutturmamak; şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast etmeye teşebbüs eden hain odaklara karşı dikkatli olmak ve mücadeleyi aynı kararlıkla sürdürmek olmalıdır" dedi.