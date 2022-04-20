Haberler Yaşam Haberleri "Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımalıyız"
Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:56 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:06

"Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımalıyız"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımalıyız

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana’nın doğal güzellikleri, tarihi eserleri, sonsuz mutfak kültürü, kültürel varlıkları ve festivalleriyle turizm için cazip bir il olduğunu söyledi. Vali Elban, “Bu değerlerin her biri, bizim birer ürünümüz. Bizlere düşen görev, bu değerlerimizin tanıtımını ve pazarlamasını iyi yapıp, Adana’mızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımak olmalıdır” dedi.

Her yıl 15-22 Nisan haftasında kutlanan "Turizm Haftası" münasebetiyle Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli Müdürü Süleyman Kıdık ve beraberindeki öğrenciler, Vali Dr. Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın da katıldığı ziyaret sırasında bir açıklamada bulunan Vali Elban, turizm konusunda farkındalık oluşturmak; ülkemizin hem doğal, tarihî ve kültürel özelliklerini tanıtmak hem de bu özellikleri turizm faaliyetlerine kazandırmak amacıyla kutlanan Turizm Haftası'nın önemine vurgu yaptı.

"Bacasız Sanayi" olarak adlandırılan turizmin, ülkeler arasındaki huzur ve barış ortamının sağlanmasında ve ülke ekonomisine canlılık kazandırılmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Vali Elban, "Turizm, istihdama sağladığı katkı ile beraber dinamik yapısı ile ülkelerin ve şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen turizm trendi çağımızın en büyük değerlerinden ve en önemli iş alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

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"Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımalıyız"
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