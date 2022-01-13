Haberler Yaşam Haberleri Adana'nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi
Giriş Tarihi: 13.1.2022 17:20

Adana'nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi

AA
Adana’nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde daha önce kayıtlarda olmadığı belirtilen yeni bir mağara bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı yazılı açıklamada, Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde bir mağaranın keşfedildiği belirtti.

Mağaranın turizme kazandırılması açısından çalışmalara başlandığını aktaran Çay, şu bilgileri verdi:

"Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde tespit etmiş olduğumuz mağarayı sağlık turizmine kazandırmak için kolları sıvadık. İlgili fotoğraflardan oluşan dosyayı Maden Teknik Aramaya (MTA) teslim ederek gerekli inceleme ve çalışma yapılması yönünde mutabık kaldık."

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA