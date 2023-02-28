Haberler Yaşam Haberleri Adapazarı’nda pompalı dehşet
Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:14 Son Güncelleme: 28.2.2023 13:05

Adapazarı’nda pompalı dehşet

Adapazarı'nda arabada çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir genç, kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Adapazarı’nda pompalı dehşet

Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan 23 yaşındaki Bahadır Malçok ve isimleri henüz öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından araç içerisinde pompalı tüfek patladı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesinin ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kasıklarından vurulmuş şekilde ağır yaralı bulunan Malçok, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 23 yaşındaki genç buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, inceleme sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Adapazarı’nda pompalı dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA