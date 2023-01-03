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Giriş Tarihi: 3.1.2023 16:15 Son Güncelleme: 3.1.2023 16:17

Adapazarı'nda yangın: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Adapazarı’nda yangın: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında evin içerisinde bulunan 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Adapazarı'nda yangın: 2 aylık bebek hayatını kaybetti
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