ADASO’da şirketlerin yeni finansman yöntemlerini ele alındı

Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Genel Sekreter Veli Oğuz, KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Ekonomim Gazetesi Köşe Yazarı Meta Belovacıklı, TEB Yatırım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kartal Çağrı, Coin TR CEO'su Ali Eşelioğlu, Hedef Holding Genel Müdür Yardımcısı Serkan Usanmaz ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'deki KOBİ'lerin önemine vurgu yaparak, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel banka kredileri veya halka açılma gibi alternatif finansman modellerine yönelmelerinin gerekliliğini belirtti. Risk sermayesi, melek yatırımcılık, kitle fonlama ve kripto varlık finansmanı gibi alternatif modellerin şirketlere esneklik ve inovasyon sağladığını ifade etti. Özellikle risk sermayesi ve melek yatırımcılığın genç şirketlere önemli destek sağladığını vurguladı.

KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ise Adana'nın sanayi, kültür, turizm, tarım gibi alanlarda zengin bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün Adana'da Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Amacımız bunu Türkiye geneline yaymak" dedi.