Aday tanıtımına giden otobüs kaza yaptı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Eğercili mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Uzunca idaresindeki otobüs ile İsmet Bozdemir'in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Bozdemir (56) ağır yaralandı. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan yolcuların AK Parti Terme Gençlik Kolları üyeleri olduğu ve milletvekili aday tanıtımı için Ankara'ya toplantıya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.