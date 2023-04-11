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Giriş Tarihi: 11.4.2023 12:46 Son Güncelleme: 11.4.2023 13:10

Aday tanıtımına giden otobüs kaza yaptı

Ankara’da yapılacak olan AK parti Milletvekili aday tanıtım toplantısına gitmek üzere yola çıkan Terme Gençlik Kollarını taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada  bir kişi hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Aday tanıtımına giden otobüs kaza yaptı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Eğercili mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Uzunca idaresindeki otobüs ile İsmet Bozdemir'in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Bozdemir (56) ağır yaralandı. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan yolcuların AK Parti Terme Gençlik Kolları üyeleri olduğu ve milletvekili aday tanıtımı için Ankara'ya toplantıya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Aday tanıtımına giden otobüs kaza yaptı
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