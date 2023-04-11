Aday tanıtımına gidiyorlardı kavşakta otomobille çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Şükrü Uzunca'nın kullandığı otobüs, Samsun-Ordu karayolunun Eğercili mevkiindeki kavşakta, İsmet Bozdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Bozdemir (56), kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların AK Parti Terme Gençlik Kolları üyeleri oldukları ve milletvekili aday tanıtımı için Ankara'ya toplantıya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.Adana'nın Yüreğir ilçesinde, annesiyle birlikte Kozan Caddesi üzerinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ala El Absi'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız, olay yerinde öldü. Sürücü gözaltına alındı.