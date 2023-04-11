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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Aday tanıtımına gidiyorlardı kavşakta otomobille çarpıştı

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Aday tanıtımına gidiyorlardı kavşakta otomobille çarpıştı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Şükrü Uzunca'nın kullandığı otobüs, Samsun-Ordu karayolunun Eğercili mevkiindeki kavşakta, İsmet Bozdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Bozdemir (56), kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların AK Parti Terme Gençlik Kolları üyeleri oldukları ve milletvekili aday tanıtımı için Ankara'ya toplantıya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

OTOMOBİL ÇARPTI ÖLDÜ
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, annesiyle birlikte Kozan Caddesi üzerinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ala El Absi'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız, olay yerinde öldü. Sürücü gözaltına alındı.

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Aday tanıtımına gidiyorlardı kavşakta otomobille çarpıştı
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