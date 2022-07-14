Türkiye'de yabancı turistler ya da mültecilerle ilgili olduğu iddia edilen çoğu görüntü sosyal medyada paylaşılıyor. Bu içerikler üzerinden yabancı düşmanlığını dile getiren paylaşımlar da yapılıyor. Bazen ise bu videoların yabancı turistlere ya da mültecilere ait olmadığı ortaya çıkıyor. Bir başka video ise dün sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu görüntülerde beş-altı kişilik bir erkek grubu sahilde denizle farklı bir oyun oynuyor. Bu oyunu oynayanların görüntüsünü paylaşan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise bu görüntülerin Türkiye'de çekildiğini belirterek oynanan oyunu aşağılayıp yabancı düşmanlığı yapmak için videoyu kullanıyor.

YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPTI, NEFRET SÖYLEMİ KULLANDI!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt da yabancı karşıtlığını nefret söylemi kullanarak gösterdi. Bozkurt, denizde farklı bir oyun oynayan ve farklı bir milletten olan kişilerin bu oyunu Türkiye'deki bir sahilde oynadığını ifade ederek yabancıları aşağıladı. Bozkurt, bu görüntülerin Türkiye'de çekildiğini ifade ederek, "Bu canlı türü ile dolduruldu memleket… Camış desen zooloji küser, insan desen yaradan…" dedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: O GÖRÜNTÜLER MALEZYA'DA ÇEKİLMİŞ!

Bozkurt gibi farklı bir kültürün deniz oyununu aşağılayarak paylaşımlar yapılsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bozkurt'un ve çoğu kişinin paylaştığı videonun Türkiye'de değil, Malezya'daki Sarawak Lutong Beach Miri'de çekildiği ortaya çıktı. Bahse konu bu videonun bir yıl önce yani 13 Temmuz 2021 yılında Malezya'da çekildiği sosyal medyaya yansıdı.

ADD Başkanı yabancı düşmanlığı yaptı, eğlence kültürünü aşağıladı! O görüntüler Malezya’ya ait çıktı | Video