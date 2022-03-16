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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Adem Dolapçı ve 3 kişi gözaltında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Adem Dolapçı ve 3 kişi gözaltında

Ankara’da, Ayten öğretmeni 5.5 milyon lira dolandıran Dolapçı mağdurlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Adem Dolapçı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira, dernek başkanı Mustafa Uludoğan'ı (50) 20 milyon lira, belediye işçisi Birol Horuzcu'yu 500 bin lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı. Gazetemizde yayınlanan haberleri ihbar kabul eden polis, Ankara'da yaptığı operasyonda Adem Dolapçı, amcası Ahmet Dolapçı, kuzeni Semih D. ile muhasebecisi Hakan K.'yi gözaltına aldı. Erzurum'da yaşayan 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

SABAH'A KONUŞTULAR
Bu arada Dolapçı'nın yeni mağdurları SABAH'a konuştu. Mağdurlardan Ali Yağız (58), "Adem Dolapçı ile Ankara Ayaş'ta 2016'da çiftliğin hafriyat ve altyapı işlerini yapmak için anlaştık. Dernek yöneticisi Mustafa Uludoğan'ın çiftliğini bize yaptırdı. Hafriyat ve altyapı işlerini yaptım ancak 200 bin liralık ödemeyi yapmadı. Çiftliğin çelik işlerini yapan firma sahibi Ali Alkan'ı da 1.7 milyon lira dolandırdı" dedi. İnşaatçı Rıza Karadaş ise "Dolapçı ile 2015'te tanıştık. Uludoğan'ın çiftliğinin istinat duvarlarını yaptım. 75 bin lira alacağım kaldı. Ancak bugüne kadar ödeme yapmadı" dedi. Üç çocuk babası inşaat ustası Sinan Yazıcı (37) da "Uludoğan'ın çiftliğinin kaba inşaatını tamamlamak için 2 daire ve 2 aracımı sattım. Dolapçı ödeme yapmadı. Onun yüzünden hayatım ve işlerim alt üst oldu. Kafama 3 kez silah dayadım. İntihar etmek istedim. Vazgeçtim. Tefeciler yüzünden Ankara'yı terk ettim. Bugünün parasıyla 1.5 milyon lira alacağım var" diye konuştu.

'PARAYI VERDİ, EV YOK'
Fransa'da inşaat işiyle uğraşan 43 yaşındaki Ali Y. ise mağduriyetini şu sözlerle anlattı: "Adem Dolapçı ile Facebook'tan tanıştım. Afyon Sandıklı'da dubleks ev yaptıracaktım. 2017'de kontrat yaptık. 38 bin 500 euro ödedim. Temelini attı, inşaatı o şekilde bıraktı." Elektrik şirketi sahibi Muharrem Eser ile ortağı İlyas Çepel de mağdurlardan. Eser, 200 bin lira alacakları olduğunu söyledi.

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Adem Dolapçı ve 3 kişi gözaltında
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