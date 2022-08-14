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Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:37 Son Güncelleme: 14.8.2022 15:44

Adı Narko Alan… İki bin 597 kişi sorgulandı…

İstanbul’un dört ilçesinde “Narko Alan” uygulaması yapıldı. İki bin 597 kişi GBT sorgusundan geçirildi. İki firari suçlu ve iki yoklama kaçağı gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Adı Narko Alan… İki bin 597 kişi sorgulandı…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Başakşehir İlçeleri'nde "Narko Alan" uygulaması yaptı. İki bin 597 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. 796 araç kontrol edildi.

Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video

Geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve adli makamlara teslim olmayarak kaçan iki aranan firari suçlu ve iki yoklama kaçağı gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Adı Narko Alan… İki bin 597 kişi sorgulandı…
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