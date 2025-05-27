Adil Bartu gözyaşlarıyla uğurlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, gözyaşları sel oldu. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Müdürü Abdullah Borca, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, kurum çalışanları ve Bartu'nun ailesi katıldı. Çalışma arkadaşları güçlükle ayakta durabildi.

"MESAİ ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

Törende ilk konuşmayı yapan İl Müdürü Abdullah Borca, "Kurumumuzun en çalışkan, en dürüst isimlerinden birini kaybettik. Adil beyin yeri kolay kolay dolmayacak" dedi. Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç de törende Kur'an tilaveti okuyup, Bartu için dualar etti. Katılımcılardan helallik istendiği sırada gözyaşları sel oldu.

KIZININ GÖZYAŞLARI: "ONA YETİŞEMEDİM"

Adil Bartu'nun kızı Kutsal Akbulut'un konuşması törende duygusal anlara sahne oldu. Gözyaşları içinde babasını anlatan Akbulut, "Benim babam doğayı, tarihi çok severdi. Bize devlete saygıyı, dürüstlüğü o öğretti. Her şeyin fazlasından kaçınır, israftan nefret ederdi. İnşallah hakkını helal etmiştir. Bu gidiş ona hiç yakışmadı" dedi.

VAN'A UĞURLANDI

Evli ve iki çocuk babası olan Adil Bartu'nun naaşı, törende yapılan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.