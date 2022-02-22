Adıyaman 3 yaşındaki Nilay’a seferber oldu! Minik yüreklerden büyük duyarlılık

Adıyaman'da yaşayan Nilay Çalış isimli 3 yaşındaki bebek SMA Tip-1 hastalığını olan ve tedavisi ile yardım kampanyasına destek vermek için Nilay'ın arkadaşları ellerindeki kumbaralarla esnaf gezerek yardım topluyorlar. SMA Tip 1 hastası olan 3 yaşındaki Nilay Çalışkan'ın tedavisi için Valilik onayı ile yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen yardım kampanyasında tek yürek olan Adıyamanlı vatandaşlar ile esnaflar bir günlük kazançlarını Nilay bebeğe bağışladılar. Nilay bebeğin 6 ve 8 yaşından oluşan arkadaşları ise ellerindeki kumbaralar ile esnaf esnaf gezerek yardım toplayıp arkadaşlarının iyileşmesi için mücadele ediyorlar.

"98 AİLE BAŞARDI BİZ DE BAŞARACAĞIZ"

Baba Murat Çalış, "Annesi, kızımız 2 aylıkken durumunda bir aksaklık olduğunu fark etti. SMA tanısı konuldu. SMA'nın nasıl bir hastalık olduğunu bile bilmiyorduk. 6 aylıkken ilk dozunu aldı. İmkânımız olursa on ikinci dozunu alacak. Ama ilacı tamamen hastalığın vücuttan temizlemesini sağlamıyor ve sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Diğer bebeklerimizde olduğu gibi 98 ailemiz bu paraları toplayarak evlatlarını sağlığına kavuşturdu. Yurt dışındaki zorgesma ilacını alabilmemiz için eğer bu ilacı alırsak Nilay sağlığına kavuşacak, buna inanıyoruz. Dubai'deki bir hastaneden tedavi için teklif aldık. İstenilen para miktarı 26 milyon liraya denk geliyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Her akşam kafamızı yastığa koyduğumuzda acaba uykuda kalır mıyız, bir sorun sıkıntı olur mu, sabah kalkıyorum kızımın nabzı düşmüş mamaya beslediğinden dolayı ne karnını tam doyurabiliyoruz ne yemek verebiliyoruz." dedi.

"Çaresiz bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum" diyen baba Murat Çalış, "Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyorum. Allah rızası için byurt dışındaki ilacı alabilmemiz için bize sahip çıkın ve sesimizi duyun. Adıyaman ve İstanbul'da durumu iyi olan iş adamlarımız var. İş adamlarımızdan yardım bekliyoruz. Yardım seferlerliği için koşturan çocuklarımızın tek amacı Nilay da onlar gibi sokakta oynayabilip yemek yiyebilsin diye. Onlara ve ailelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

YAĞMUR KIZIMIZIN DAVRANIŞI BİZİ DUYGULANDIRDI

Anne Remziye Çalış ise "Kızımızın rahatsızlığını duyurmamızdan sonra hayırsever vatandaşlar ellerinden geleni yapmaya başladı, yardımlar için etkinlikler düzenlendi. Şimdiye kadar bir kısım para toplandı ama henüz yeterli değil. Herkesten Allah razı olsun. Mücadelemize devam edeceğiz. Eşimle birlikte baş başa kaldığımızda kızımıza bakıp bakıp üzülüyoruz. Arkadaşları dışarıda oynuyor, okula gidiyor, bizim kızımız ne olacak diye düşünüyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bu da bize güç veriyor. Özellikle mahallemizin kocaman yürekli çocuklarının örnek davranışı bizi çok mutlu etti. Yağmur Ece isimli evladımız arkadaşlarını da yanına alıp elindeki kumbara ile kızımız için yardım toplamaya çalışması insanları duyarlı olmaya davet etmesi ailece bizi çok duygulandırdı. Kendi küçük ama yüreği kocaman olan bu evladımızın mücadelesi takdire şayandır. İnşallah elbirliği ile bu işi başaracağız. Kızım sağlığına kavuşması için herkesten yardım etmesini istiyorum. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar" dedi.

SİZİN ÇOCUĞUNUZ SMA HASTASI OLSA NE YAPARDINIZ ?

Nilay bebek için ellindeki kumbara ile esnaf esnaf gezip yardım toplayan 6 yaşındaki Yağmur Ece Yapık, "Büyüklerimizden öğrendiğimize göre tedavi olması için çok paraya ihtiyaç var. Ailesinin durumu iyi olmadığı için ilaçlarını alamıyor ve tedavisini olamıyor. Sadece mama ile yaşadığından dolayı yemek ve suyun tadını alamadığından dolayı esnaf amcalarımızdan yardım isteyerek Nilay için para topluyoruz. Yoldan geçen amcalara ablalara arkadaşımın durumunu anlattığımda yardımcı oluyorlar. Elimdeki kumbaraların hepsini para doldurup hesabına yatıracağım. Anaokulundan geldikten sonra arkadaşlarımı evlerine gidip çağırıyorum. Herkesten Nilay bebeğe yardımcı olmaları için yardım topluyorum. Yardım edecek amcalarıma ablalarıma sesleniyorum. Sizin de çocuğunuz hiç bir şey yemeden uyumasını ister misiniz.? Nilay bebek yemek yemeden yatıyor. Çok üzülüyorum" dedi.

"TAKDİR EDİLECEK BİR HAREKET"

Çocukların girişimini takdir ettiğini belirten fırıncı esnaf Mustafa Kaya, "Arkadaşları için mücadele eden bu çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Nilay için bu yaşta esnafın iş yerlerine tek tek girerek durumunu anlatıp yardım topluyorlar. İnşallah bebeğimize istenilen parayı toplarlar. Esnaf olarak bizler de ellimizden geldiği kadar yardımda bulunduk. Bu çocuklarımızın davranışları gerçekten takdir edilecek bir hareket. Allah onlardan ve ailelerinden razı olsun." dedi.