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Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:33 Son Güncelleme: 6.4.2023 11:47

Adıyaman esnafı ayağa kalkmak için kararlı! "Bu çarşı bizim için kıvılcım olsun"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da hayat biran önce normale döndürmek için hummalı bir çalışma yapılıyor. Adıyamanlı çocuklar için eğitim kampüsünün ardından şimdi de merkezde 34 konteynerden oluşan çarşı hizmete açıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Adıyaman esnafı ayağa kalkmak için kararlı! Bu çarşı bizim için kıvılcım olsun

Depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da hayatın olağan akışına dönmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kayseri'nin Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'ndaki Mimar Sinan Parkı'na 34 bölümden oluşan konteyner çarşı kuruldu. "Melikgazi Mimar Sinan Çarşı" adı verilen çarşıda hizmet verecek 34 esnaf, 300 esnaf arasında noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Market, eczane, berber, mobil telefon, manav, tatlıcı ve Adıyaman'ın yöresel lezzeti çiğ köfteci gibi farklı sektörlerden esnaf, çarşıda hizmet vermeye başladı.

"ACIMIZ BÜYÜK, UMUDUMUZ VAR"

Melikgazi Mimar Sinan Çarşı'nda yer almaya hak kazanan Ahmet Aslan, açtığı dükkanda mobil telefon satışı, tamiri ve aksesuar hizmeti veriyor. Dükkanda eskiden beridir çalışan olduğunu aktaran Aslan; "Acımız çok büyük, akrabalarımızı arkadaşlarımızı birlikte yemek yediğimiz dostlarımızı kaybettik. Ama umudumuzu yitirmedik. Yıllardır işlettiğimiz cep telefonu dükkanını depremde ağır hasar aldı. Melikgazi Mimar Sinan Çarşı ile yeniden iş yeri açma fırsatı bulduk. Dükkanımızı açtık, vatandaşımızı bekliyoruz. İnşallah herkesin işi iyi olur. Allah devletimizden razı olsun. Kimin ne kadar emeği ve kim ne yapmışsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

"BURASI ESNAFIMIZ İÇİN KIVILCIM OLSUN"

Çarşının ilk başında yerlerini alan oyuncakçı Efe Berk; "Bizim dükkan tamamen yıkılmıştı. Devletimiz bize burayı yaptı. Enkazdan çıkardığımız ürünlerimizi burada satışa sunduk. Yavaş yavaş gelen giden oluyor" ifadelerini kullandı. 40 yıldır Adıyaman merkezde kasaplık yapan ve herkesin kasap Hasan olarak bildiği Hasan Sabak'ta çarşıda dükkan açanlardan. Mimar Sinan Parkında kurulan çarşı içinde 9 numaralı konteynerin kendisine nasip olduğunu aktaran kasap Hasan; "Benim büyük bir kasap dükkanım vardı. OSB'de toptan müşterilerim vardı. Şimdi burayı açtık. Borcu olan var, borcumuz olan var. Şükür açıldık bakalım bir piyasayı görelim. Kim ölmüş kim kalmış onu bile bilmiyoruz. Umarım burası esnafımız için kıvılcım olur birlikte ayağa kalkarız" dedi.

"HEP BERABER MEMLEKETİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Depremde yıkılan evinin enkazından eşi ile birlikte kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başaran manav Aydın Atalay ise; "Şehrimizin ayağa kalması açısından bu çarşının önemi çok büyük. Allah razı olsun devletimizden. Bize yardımcı oldular, konteyner dükkan verdiler. Şimdi ekmek paramızı buradan çıkarmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu memleketi ayağa kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bir ay, bir yıl, beş sene, ne kadar sürerse artık. Bu memleketten gitmemek lazım." diye konuştu.

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Adıyaman esnafı ayağa kalkmak için kararlı! "Bu çarşı bizim için kıvılcım olsun"
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