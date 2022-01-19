Adıyaman-Gaziantep yolu kapandı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun da katıldığı çalışmalar sonucunda mahsur kalan yüzlerce vatandaş ilçeye getirilerek taziye evlerinde barınması sağlandı. Taziye evlerine yerlestirilen yolculara battaniye ve yemek dağıtıldı.

İlçeye bağlı Başpınar mahallesindeki bir hasta, jandarma ekipleri tarafından merkeze getirilerek Araban Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları da vatadaşlar tarafından beslendi. Bazı köpek yavrularının biberonla beslenmesi sırasında ortay soğuk havayı ve yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.