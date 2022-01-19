Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman-Gaziantep yolu kapandı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:28 Son Güncelleme: 19.1.2022 14:33

Adıyaman-Gaziantep yolu kapandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Adıyaman-Gaziantep yolu kapandı

Gaziantep’ten Adıyaman’a giden araçlar yoğun kar yağışı nedeniyle gece yolda kaldı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun da katıldığı çalışmalar sonucunda mahsur kalan yüzlerce vatandaş ilçeye getirilerek taziye evlerinde barınması sağlandı. Taziye evlerine yerlestirilen yolculara battaniye ve yemek dağıtıldı.

İlçeye bağlı Başpınar mahallesindeki bir hasta, jandarma ekipleri tarafından merkeze getirilerek Araban Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları da vatadaşlar tarafından beslendi. Bazı köpek yavrularının biberonla beslenmesi sırasında ortay soğuk havayı ve yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA | Zincir marketler 'Organize fiyat artışı'nı böyle yapıyor! Oyunu gözler önüne seren video
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman-Gaziantep yolu kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA