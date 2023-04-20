Adıyaman’a erik büyüklüğünde dolu yağdı

Kahta, Gölbaşı, Besni ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde etkili olan dolu nedeniyle araçların camları patladı, ekili alanlar büyük zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi. Adıyaman merkezde sağnak yağış etkili olurken Kahta ilçesinde ise şiddetli yağan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekili alanlar, meyve ağaçları ve araçlar zarar gördü.

Deprem ve selin ardından erik büyüklüğündeki doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dolu yağışının özellikle Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç ve Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde etkili olduğu öğrenildi.

Adıyaman valiliği dün yazılı bir açıklama yaparak sağnak yağış konusunda vatandaşların tedbir alması yönünde uyarda bulunmuştu.