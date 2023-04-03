Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydanagelen depremlerdenetkilenen Adıyaman'agelen ilk turist kafilesi,törenle karşılandı. Kültürve Turizm Bakan YardımcısıAhmet Misbah Demircan,Turizm Haftası kapsamındaGüney Kore'den kente gelen turistlereAdıyaman Havalimanı'ndaçiçek ve çeşitli hediyeler verdi.Demircan, törenin ardından gazetecilere,6 Şubat'taki depremlerin üzerinden56 gün geçtiğini, bu süredeAdıyaman'da hayatın normal akışınadönmesi için birçok çalışma yürütüldüğünüsöyledi. Depremin ardındangelen ilk turist kafilesi için yaklaşıkbir ay önce başvuru yapıldığını aktaranDemircan, "Onların hazırlıklarıyapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu.Ardı arkası kesilmeden devam edecek.Turizm sezonu da bu anlamdabaşlamış oldu" diye konuştu.