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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den

Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi, törenle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Demircan, törenin ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 56 gün geçtiğini, bu sürede Adıyaman'da hayatın normal akışına dönmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi. Depremin ardından gelen ilk turist kafilesi için yaklaşık bir ay önce başvuru yapıldığını aktaran Demircan, "Onların hazırlıkları yapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu. Ardı arkası kesilmeden devam edecek. Turizm sezonu da bu anlamda başlamış oldu" diye konuştu.

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Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den
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