Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:20 Son Güncelleme: 10.8.2022 22:34

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında mağaraya düzenlenen operasyon esnasında güdümlü roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit düştü.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Aslen Adıyaman Besni İlçesi Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Gaziantep ilinde ikamet eden Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan baba evine giden Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Mahsun Şimşek'in şehadet haberini babası Erol Şimşek'e iletti.

Şehidin Gaziantep'teki baba evinin yanı sıra, Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Beldesi'nde birçok yere Türk bayrakları asıldı. Annesi vefat etmiş olan 25 yaşındaki şehidin kendisinden başka iki kardeşinin olduğu kardeşlerden Hasan Şimşek kendisi gibi Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve 2019 yılından bu yana Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve bakar olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 sorgulama ekranı: Üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor! YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Eğitimde yeni dönem: Kariyer yapan öğretmene 2 ile 4 bin lirayı aşan ek maaş
Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!
Milyonluk Masserati'li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA