Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Aslen Adıyaman Besni İlçesi Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Gaziantep ilinde ikamet eden Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan baba evine giden Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Mahsun Şimşek'in şehadet haberini babası Erol Şimşek'e iletti.

Şehidin Gaziantep'teki baba evinin yanı sıra, Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Beldesi'nde birçok yere Türk bayrakları asıldı. Annesi vefat etmiş olan 25 yaşındaki şehidin kendisinden başka iki kardeşinin olduğu kardeşlerden Hasan Şimşek kendisi gibi Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve 2019 yılından bu yana Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve bakar olduğu belirtildi.