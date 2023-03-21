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Giriş Tarihi: 21.3.2023 15:52 Son Güncelleme: 21.3.2023 15:58

Adıyaman'da 42 gün sonra enkazdan çıkarılmıştı! Kimliği belli oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 42'nci gününde Adıyaman'da bir bina enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Cesedi çıkarılan şahsın 25 yaşındaki Mustafa Ertuğrul olduğu öğrenildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adıyaman’da 42 gün sonra enkazdan çıkarılmıştı! Kimliği belli oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 büyüklüğündeki depremin 42'nci gününde Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında bulunan bir bina enkazı altında ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaşılmıştı. O şahsın kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki Mustafa Ertuğrul olduğu öğrenildi.

Bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkarılan ceset, yapılan işlemlerin ardından cenaze aracına alınanarak kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı. Adıyaman'a bağlı Şambayatlı olduğu öğrenilen Ertuğrul'un cenazesi sevenlerinin gözyaşları eşliğinde mezarlığa defnedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mustafa Ertuğrul'un cesedinin çıkarılma anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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Adıyaman'da 42 gün sonra enkazdan çıkarılmıştı! Kimliği belli oldu
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