Adıyaman’da 8 projenin toplu imza töreni gerçekleştirildi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı salonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen 8 projenin toplu imza törenine katıldı. Gölbaşı Tabiat Parkı'nın İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi, Nemrut Karadut Köyünde Turizm ve İstihdam Gelirlerinin Artırılması Projeleri, Arıcılığın, Bağcılığın, Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Sincik Köyleri Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu, Su Berekettir 2. Faz Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu, Tarımının Mekanizasyon Olanaklarının Modernize Edilmesi Projeleri, Bilim Merkezi Projesinin imza töreni yapıldı. Turizm ve tarım alanında hazırlanan ve 51 milyon lira büyüklüğündeki bu projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaresi 138 milyon lira katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Vali Osman Varol'un açılış konuşmalarının ardından konuşan bakan Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadim şehrimize yatırım yapıyor, şehrimizin ihtiyaçları ve potansiyeline göre projeler geliştirerek ekonomik ve sosyal kalkınmasını güçlendiriyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı'mızla bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 316 projesine 803 milyon lira destek sağladık. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de şehrimizin ekonomik büyümesine katkı vermeye, sosyal gelişme ve istihdam artışını desteklemeye devam ediyoruz. Bölge kalkınma idaremizle yalnızca son 10 yılda 115 projeye 527,5 milyon lira kaynak sağladık. Deprem felaketi sonrasında gerek İpekyolu Kalkınma Ajansımız gerek GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle yürüttüğümüz projelerle de şehrimizin yeniden ekonomik ve sosyal toparlanmasına öncülük ediyoruz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı kapsamında 6 projeye 37,9 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de şehrimizde özellikle tarım sektörünün yeniden ayağa kalkmasını temin edecek 6 projeye 135,3 milyon lira kaynak sağladık. Bugün de 2024 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından desteklenecek 8 projenin sözleşmesini imzalıyoruz. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz. Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılarak bölge ekonomisinin güçlenmesini hedefliyoruz. Toplam 151 milyon lira büyüklüğündeki bu projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaremiz 138 milyon lira katkı sunacak." Dedi.

Bilim merkezi müjdesinde bulunan bakan Kacır; "Şehrimizin turizm ve tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu yatırımların hayata geçmesiyle bin 733 kişiye istihdam sağlayacağız. Projeler kapsamında bin 500'ün üzerinde vatandaşımıza ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim imkanları tanıyacağız. Bugün 8 projemizin yanında şehrimize bilim merkezi kazandırmak üzere Adıyaman Belediyemizle işbirliğine gidiyoruz. Adıyaman Bilim Merkezimiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Geçen bir yıl boyunca, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık ve önümüzdeki süreçte de bırakmayacağız. Bu bölgeyi, yaşanan felaketten önceki halinden daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Her türlü desteği sağlayarak, vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, bu zorlu süreci geride bırakacak ve deprem bölgesini yeniden canlandıracağız. İnşallah bugün imza atacağımız projeler ile birlikte Adıyaman'ımız geleceğe umutla bakacak ve çok daha iyi bir konumda yer alacak. Bu anlayışla, tüm projelerimizin ülkemiz ve Adıyaman için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kacır, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ise, "Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Adıyaman'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 385 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 50 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Adıyaman dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi hâline getirmek için bölgeye gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren en kapsamlı teşvik paketimizi sağladık. Teşvik paketimizle birlikte; Adıyaman'ımızda 2 bin 500'e yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3,7 milyar liraya ulaşan 25 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Sizlerin de yakından bildiği üzere Adıyaman son 22 yılda önemli bir bölgesel üretim merkezine dönüştü. 2002 yılından bu yana şehrimize beş organize sanayi bölgesi kazandırdık. OSB'lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl da Adıyaman'da OSB'lerimizde 6 altyapı ve üstyapı projesine devam edeceğiz. Adıyaman Gölbaşı OSB projesini özellikle bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız da deprem sonrasında Adıyaman Kayaönü'nde 49 hektar büyüklüğünde bir yeri sanayi alanı olarak ilan etti. Kayaönü Sanayi Alanında kamulaştırma sürecini en kısa sürede tamamlayarak şehrimize üretim yolculuğunda yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarımızın bir diğer odak noktası da KOBİ'lerimiz. KOBİ'lerimizi Adıyaman'ımızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz.

Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı, yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla "Acil Destek Kredisi" başlattık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destek ile; işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağladık. Destek programımızdan Adıyaman'da 593 işletme yararlanırken, yaklaşık 174 milyonluk kredi hacmi oluşturduk. Deprem bölgemizin imarı ve KOBİ'lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirdik." Dedi.