Adıyaman’da ağır hasarlı bina çöktü, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 4 katlı bina kendiliğinden çöktü. Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından binada canlı olma ihtimaline karşı arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri çöken binanın enkazına girdi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelere göre binanın çökme esnasında olay yerinde ve çevresinde kimsenin olmadığı her ihtimale karşı çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.