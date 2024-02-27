Adıyaman’da akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı çatışmada Kasım Avcı, Tuğba Avcı, Abidin Avcı, Mustafa Avcı yaralandı.

Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildirken, Kasım Avcı yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Diğer yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Samsat İlçe devlet hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 Yaşındaki Mustafa Avcı, Tuğba Avcı ve Abidin Avcı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan ve ismi henüz öğrenilmeyen yaralının Kahta devlet hastanesinde tadevisi sürdüyor.

Öte yandan, olay yerinden yaralı olarak kaçtığı tespit edilen Kasım Avcı'nın olay esnasında tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürdü ifade edildi. Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı'nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.