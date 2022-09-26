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Giriş Tarihi: 26.9.2022 23:58

Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu

Adıyaman'da Atatürk Barajı'na düşen kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu.

AA
Adıyaman’da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu

Kızılcapınar köyü Sitilce mevkisinde plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü lavabo ihtiyacını gidermek için araçtan indi.

El freni çekilmediği için baraj gölüne sürüklenen kamyonetteki 4 kişi, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Söz konusu 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, itfaiye ekiplerinin aracı sudan çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu
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